Batman’da Kediye Kan Donduran İşkence, Videoya Çekti, Sosyal Medyada Paylaştı

Batman’ın Beşiri ilçesinde bir kişi, kediye parke taşıyla vurup öldürmeye çalıştığı anları video çekti, kan donduran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Batman Valiliği, kedinin tedavi altına alındığını, işkence yapan Mehmet Şerif Angay için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Batman’da Kediye Kan Donduran İşkence, Videoya Çekti, Sosyal Medyada Paylaştı

Batman’ın Beşiri ilçesinde Mehmet Şerif Angay isimli şahıs, bir kediye kilitli parke taşı ile işkence yaptı. Kediyi taşla öldürmek isteyen şahıs, kan donduran işkence anlarını videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Batman’da Kediye Kan Donduran İşkence, Videoya Çekti, Sosyal Medyada Paylaştı - Resim : 1

BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Batman Valiliği, skandal olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasına göre, olayın Eskihamur köyü Nejan Yaylasında meydana geldiği, jandarma ekiplerinin kediyi yaralı olarak bulduğu, tedavi edilmek üzere Batman Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildiği ifade edildi.

Batman Cumhuriyet Savcılığı’nın Mehmet Şerif Angay için yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

Batman’da Kediye Kan Donduran İşkence, Videoya Çekti, Sosyal Medyada Paylaştı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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