Batman'da Kayyım Protestosuna Karışan 6'sı Çocuk 24 Şüpheli Yakalandı

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca 4 Kasım günü Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınıp, yerine Batman Valisi Ekrem Canalp’ın kayyum atanmasını protesto için sokak olaylarına karışanların yakalanmalarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı. Operasyona ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK Silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda ilimizde yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karışan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik 16 Kasım 2024 günü yapılan eş zamanlı operasyonda, 6’sı suça sürüklenen çocuk, 24 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan operasyonda, 1 şahsın çeşitli suçlardan 30 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir. 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sapan, 10 adet bilye, 1 adet torpil, 2 adet boş maytap kutusu, 4 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir.”

Kaynak: ANKA