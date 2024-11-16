Batman'da Kayyım Protestosuna Karışan 6'sı Çocuk 24 Şüpheli Yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesine kayyım atanmasının ardından Batman, Mardin ve Halfeti’ye de kayyım atanması Türkiye’nin gündeminde yerini koruyor. Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasını protesto amacıyla düzenlenen sokak olaylarına karışan kişilerin yakalanmaları için başlatılan operasyonlar sonucu 6’sı çocuk 24 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
Batman'da Kayyım Protestosuna Karışan 6'sı Çocuk 24 Şüpheli Yakalandı

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca 4 Kasım günü Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınıp, yerine Batman Valisi Ekrem Canalp’ın kayyum atanmasını protesto için sokak olaylarına karışanların yakalanmalarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı. Operasyona ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK Silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda ilimizde yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karışan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik 16 Kasım 2024 günü yapılan eş zamanlı operasyonda, 6’sı suça sürüklenen çocuk, 24 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan operasyonda, 1 şahsın çeşitli suçlardan 30 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir. 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sapan, 10 adet bilye, 1 adet torpil, 2 adet boş maytap kutusu, 4 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir.”

İmamoğlu Kayyım Atanan Mardin'den Seslendi: 'Asla Yılmayız, Geri Durmayız, Geri Adım Atmayız'İmamoğlu Kayyım Atanan Mardin'den Seslendi: 'Asla Yılmayız, Geri Durmayız, Geri Adım Atmayız'Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Batman Kayyım
Son Güncelleme:
CHP Lideri Özgür Özel'den Teğmenler İçin İhraç Talebine Sert Tepki: 'O Teğmenler Atatürk’ün Askeridir, Trikopis’in Askeriyiz mi Diyeceklerdi?' 'Trikopis’in Askeriyiz mi Diyeceklerdi?'
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Teğmenlere Destek Paylaşımı: 'Atatürk’ün Askerlerinin Yanında Olacağım' 'Atatürk’ün Askerlerinin Yanında Olacağım'
Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi? Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi?
Astrolog Dinçer Güner 'Son Kez Yaşanacak' Diyerek Uyardı: Beklenmeyeni Bekle! Dinçer Güner: 2024'te Son Kez Görülecek