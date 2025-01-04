Batman'da Kavga: Kalbinden Bıçaklandı, Ağır Yaralandı... 2 Gözaltı

Batman'da 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada 28 yaşındaki Muhammed T. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Batman'da Kavga: Kalbinden Bıçaklandı, Ağır Yaralandı... 2 Gözaltı

Batman Hilal Mahallesi’nde iddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Muhammed T., kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muhammed T., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed T.'nin hayati tehlikesi sürerken, bıçakladığı belirlenen H.G. (41) ile olaya karışan O.G. (31) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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