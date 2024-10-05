Batman'da Kaçakçılara Operasyon! 5 Kişi Gözaltında

Batman'da düzenlenen operasyonlarda farklı miktarlarda kaçak elektronik eşya ele geçirildi ve 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Batman'da Kaçakçılara Operasyon! 5 Kişi Gözaltında

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kaçak telefon satışı yapıldığı tespit edilen 2 farklı adreste 17 adet cep telefonu, 195 adet şarj kablosu, 179 adet şarj adaptörü, 1 adet kaçak cep telefonlarının IMEI numaralarının değiştirilmesinde kullanılan programların yüklü bulunduğu lap top ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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