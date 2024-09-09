Batman'da Hasat Zamanı: Kilosu 230 Liraya Satılıyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çukur Yurt köyünde sumak hasadı başladı. Yörede yetiştirilen organik sumaklar, köylüler tarafından özenle toplanarak satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA

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Batman'da Hasat Zamanı: Kilosu 230 Liraya Satılıyor - Resim: 1

Gercüş'ün bereketli topraklarında yetişen sumaklar, hasat sezonuyla birlikte köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Sumaklar, toplandıktan sonra işlenip tüketicilere ulaştırılıyor. Köyde yaşayan üreticiler, sumak hasadının bölgeye ekonomik katkı sağladığını belirtiyor.

Sumak üreticisi Emine Çelik, bu yıl sumak fiyatlarının iyi olduğunu belirterek, hasat sürecini şu sözlerle anlattı:

"Şu an sumak toplama dönemindeyiz. Topladığımız sumağı yapraklarından ayırıp kuruması için güneşe seriyoruz. Birkaç gün içinde kuruyan taneler satışa hazır hale geliyor. Kilosunu ortalama 230 TL'ye satıyoruz. Ürettiğimiz sumak tamamen organik, hiçbir kimyasal kullanılmıyor. Hem lezzet verici hem de sağlık için şifa kaynağı olarak tercih ediliyor."

Emine Çelik, bölgedeki doğal ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için bir kooperatif kurma hayali olduğunu belirterek, "İlçe merkezinde bir kooperatif kurup, yerli ve organik ürünlerimizi dünyaya tanıtmayı istiyorum. Böylece bölgemizin kalkınmasına da katkı sağlayabiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

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