Batman'da Hasat Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor: Kemikleri Beton Gibi Kuvvetlendiriyor

Batman'ın Sason ilçesinde yetiştirilen ve yöre halkı tarafından büyük ilgi gören kara incirlerin hasadı başladı. Tezgahlarda yerini alan bu değerli meyve, kilogramı 50 liradan alıcı bulurken, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.

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Batman'da Hasat Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor: Kemikleri Beton Gibi Kuvvetlendiriyor

Batman'ın Sason ilçesinde hasadına başlanan kara incir, tezgahlarda kilosu 50 liradan satışa sunuldu. Sason bölgesinde yetişen bu meyve, özellikle besleyici değerleriyle tanınırken, vitamin deposu olarak biliniyor. Kara incir, başta Batman olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak tüketilen bir ürün. Yöredeki üreticiler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte pazarlarda kara incirin yüksek talep gördüğünü belirtiyor.

Batman'da Hasat Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor: Kemikleri Beton Gibi Kuvvetlendiriyor - Resim : 1

SİYAH İNCİRİN FAYDALARI

Siyah incir olarak da bilinen kara incir, sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bu meyve, aynı zamanda sindirim sistemini destekliyor ve cilt sağlığını koruyor. Kara incirin çekirdeklerinde ve kabuğunda bol miktarda bulunan antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek cilt sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Batman'da Hasat Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor: Kemikleri Beton Gibi Kuvvetlendiriyor - Resim : 2

Kara incir, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenliyor. Lifli gıdalar, bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlığı önlüyor ve tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ayrıca, kara incirin içerdiği potasyum ve magnezyum gibi mineraller, kalp sağlığını destekleyici özelliklere sahip. Potasyum, kan basıncını düzenleyerek hipertansiyon riskini azaltırken, kara incirin içerdiği çözünebilir lifler kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Kara incir, kalsiyum ve magnezyum gibi kemik sağlığı için hayati önem taşıyan mineraller açısından da zengin. Düzenli olarak tüketildiğinde, bu mineraller kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilir. Aynı zamanda kara incir, içerdiği doğal şekerler sayesinde vücuda enerji verirken, B vitaminleri ile de günlük enerji seviyelerinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Batman'da Hasat Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor: Kemikleri Beton Gibi Kuvvetlendiriyor - Resim : 3

Doğal olarak düşük glisemik indekse sahip olan kara incir, kan şekerini dengelemede yardımcı bir rol üstleniyor. Bu özelliği, diyabet hastaları için uygun bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca, içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kara incir, enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak vücudun savunma mekanizmasını destekliyor.

Batman'ın Sason ilçesinde başlayan kara incir hasadı, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için doğal bir destek sunuyor. Sağlık açısından sayısız fayda sağlayan bu meyve, tezgahlarda yerini alırken, hem besleyici değerleri hem de lezzetiyle sofralarda önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar

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