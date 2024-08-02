Batman'da 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kahreden Detay: Kazadan 3 Saat Önce İhbar Yapılmış

Batman'da geçtiğimiz günde düğün çıkışı korkunç bir kaza meydana gelmiş, bu kaza sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Batman'daki kazadan 3 saat önce, bir kişi 112'ye yolda kaza olabileceği şeklinde ihbarda bulunmuş.

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Batman'da 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kahreden Detay: Kazadan 3 Saat Önce İhbar Yapılmış

Batman'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu yoldan 3 saat önce geçen sürücü Y.G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı, araçların yol kenarında yaklaşık 1 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokacak ve kazaya neden olabilecek şekilde düzensiz park ettiklerini ihbar ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin ihbar sonrası yolda inceleme yaptığı, araçların kurallara uygun park edildiğinin tespit edildiğinin bildirildiği öğrenildi.

Batman'da 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kahreden Detay: Kazadan 3 Saat Önce İhbar Yapılmış - Resim : 1

Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 28 Temmuz gecesi Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48) ve oğlu Sefa Oğuz (12) ile İlyas Oğuz (40) ve oğlu Demir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası B.O. ve annesi M.O. hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Batman'da 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kahreden Detay: Kazadan 3 Saat Önce İhbar Yapılmış - Resim : 2

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İki kardeş ile çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Sürücü Mehmet Ali Aydın'a farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edildi. Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; Oğuz ailesinin yolun ortasında sağ şeritten araçların geçmesini beklediği sırada, sol şeritten hızla gelen hafif ticari aracın aileye çarptığı, ailenin metrelerce savrulduğu görüldü.

Batman'da 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kahreden Detay: Kazadan 3 Saat Önce İhbar Yapılmış - Resim : 3

İHBAR SONRASI POLİS İNCELEME YAPMIŞ

Kazadan yaklaşık 3 saat önce yolu kullanan Y.G. isimli sürücünün saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı, araçların yol kenarında yaklaşık 1 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokacak ve kazaya neden olabilecek şekilde düzensiz park ettiklerini ihbar ettiği ortaya çıktı. İhbarla sonrası polis ekiplerinin bölgeye kısa sürede ulaştığı, yapılan incelemede araçların yol kenarında trafik akışını engelleyecek şekilde park etmediklerinin tespit edildiği, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından durumun haber merkezine aktarıldığı belirtildi.

Batman'da 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kahreden Detay: Kazadan 3 Saat Önce İhbar Yapılmış - Resim : 4

'KÖPEĞE ÇARPTIĞIMI SANDIM'

Tutuklanan sürücü Mehmet Ali Aydın ise ifadesinde köpeğe çarptığını zannettiğini belirterek, "Olay günü Kıra Dağı piknik alanına gittim. Alkol kullanmadım. Annem adına kayıtlı olan araçla Batman merkeze doğru ilerlerken yolun sağından ilerlediğim sırada, yolun da karanlık olması sebebiyle önüme köpek çıktığını düşündüm. Köpeğe çarptığımı sandım. İlerdeki benzinlikte durdum ve köpeğe çarptığımı söyleyerek yardım istedim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde, onlardan insanlara çarptığımı öğrendim. Emniyete giderek teslim oldum" dedi.

Kaynak: DHA

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Trafik kazası Batman
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