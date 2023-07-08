13 yaşındaki çocuk akıntılı suda kayboldu

Batman Çayı'na giren 13 yaşındaki kız çocuğu kayboldu. 13 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

13 yaşındaki çocuk akıntılı suda kayboldu

Batman Çayı'na giren 13 yaşındaki kız çocuğu akıntılı suyla beraber gözden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay Batman kent merkezi Şerbetli köyü mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki Fatmanur Zehra, suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Fatmanur’u göremeyen ailesi 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve kurbağa adamlar sevk edildi. 13 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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