Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif!

Dokuz Eylül Üniversitesi öncülüğünde yapılan sismik kaynak analizi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2025 yılındaki 6.1'lik sarsıntıların haritalarda yer almayan antik Emendere Fay Zonu'nu yeniden canlandırdığını ortaya çıkardı.

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Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif!
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin sismik kaynak analizine ilişkin bilimsel çalışma, yer bilimleri alanının uluslararası Q1 dergileri arasında yer alan Seismological Research Letters'ta yayımlandı.

Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif! - Resim : 1

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İzmir Meslek Yüksekokulu öncülüğünde yürütülen araştırmaya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Can Eytemiz, Doç. Dr. Çağlar Bayık, Doç. Dr. Deniz Arca, Doç. Dr. Mehmet Utku, Dr. Sevinç Özel Füzün, Dr. Özde Bakak, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ, Dr. Metin Aksaz, Prof. Dr. Orhan Tatar, Meltem Türkoğlu, Ömer Kılınçarslan ve Mehmet Kaplan katkı sundu.

Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif! - Resim : 2

EMENDERE FAY ZONU CANLANDI

Araştırmada, ana şokların hemen ardından gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla birlikte geomatik mühendisliği yöntemleri, uydu görüntüleme ve uzaktan algılama teknikleri, sismolojik analizler ile Coulomb gerilme analizi birlikte kullanıldı.

Jeoloji, jeofizik, harita ve geomatik mühendisliği alanlarından bilim insanlarının yer aldığı çalışmada, AFAD sismometreleri tarafından kaydedilen 21 bin 186 artçı deprem, yapay zeka destekli sismoloji programlarıyla analiz edildi.

Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif! - Resim : 3

Araştırmanın bulgularına göre ana şoklar ve artçı depremler, Sındırgı'nın güneyinde ilk kez haritalanan Emendere Fay Zonu ve buna bağlı fay kolları üzerinde meydana geldi. Bu durumun, eski kırık zonlarının yeniden aktif hale geldiğini gösterdiği belirtildi.

Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif! - Resim : 4

KAHRAMANMARAŞ VE VENEZUELA GİBİ 'İKİZ DEPREM'

Çalışmada, yaklaşık 2,5 ay arayla meydana gelen iki ana depremin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ile 24 Haziran 2026 Venezuela depremlerinde olduğu gibi birbirini tetikleyen 'ikiz deprem' sınıfında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif! - Resim : 5

Bilim insanları ayrıca, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda 21 santimetreye ulaşan kalıcı çökme meydana geldiğini, ana şok ve artçı depremlerin zaman içerisinde jeotermal sistemi kontrol eden Emendere Fay Zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiğini belirledi.

'HİBRİT DEPREM' NEDİR?

Araştırmacılar, Batı Anadolu'daki klasik tektonik depremlerden farklı olarak Sındırgı depremlerinin yalnızca tektonik stresle açıklanamayacağını, bölgedeki jeotermal sistem nedeniyle yerin derinliklerinde dolaşan gaz fazındaki akışkanların basınç boşalımına bağlı kırılmaların da deprem oluşumunda etkili olduğunu değerlendirdi. Bu nedenle Sındırgı depremlerinin 'hibrit deprem' sınıfında ele alınması gerektiği kaydedildi.

Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif! - Resim : 6

YENİ STRES HATTI YÜREĞİL-BENLİELİ ARASINDA

Öte yandan, Coulomb gerilme analizi sonuçlarının, stres birikiminin 27 Ekim'deki depremin güneydoğusuna, Yüreğil-Benlieli hattı boyunca kanalize olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Batı Anadolu'da Uyuyan Dev Uyandı: Sındırgı'daki Eski Fay Hattı Yeniden Aktif! - Resim : 7

Araştırmacılar, elde edilen bulguların depremlerin yalnızca tek bir disiplinin bakış açısıyla değil; jeoloji, jeofizik, harita mühendisliği ve sismolojiyi bir araya getiren çok disiplinli çalışmalarla değerlendirilmesinin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

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Balıkesir Deprem
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