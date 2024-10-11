Başvurular 100 Günde 2 Kat Arttı! Listede Türkler de Var

Yeni vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Hamburg'da yapılan başvurularda belirgin bir artış gözlemleniyor. Sürelerin kısalması, bu durumu daha da hızlandırdı. Açıklamada, “27 Haziran 2024'ten bu yana vatandaşlığa kabul için yaklaşık 6.000 başvuru yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki katına çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlık başvuruları ve kabul sayıları, son yıllarda sürekli bir artış gösteriyor. Örneğin, Hamburg'da 2020 yılında toplam 6.268 başvuru yapılırken, 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla bu sayı 13.658'e çıkmış durumda. Ayrıca, vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısı da önemli bir yükseliş sergileyerek, 2020 yılında 4.502 iken 2023'te 7.537'ye ulaştı, bu yılın Eylül ayı itibarıyla ise kabul edilenlerin sayısı 6.281'e yükseldi. Başlıca başvuru yapılan ülkeler arasında Suriye, Afganistan, İran ve Türkiye öne çıkıyor.