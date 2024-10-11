Başvurular 100 Günde 2 Kat Arttı! Listede Türkler de Var
Yeni vatandaşlık yasası, 27 Haziran'da yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren Hamburg'daki Göçmen Bürosu'na yapılan Alman vatandaşlığı başvurularında dikkat çeken bir artış yaşandı. Başvuruların büyük bir kısmını, Almanya'ya gelen Suriyeli göçmenler oluştururken listede Türkler de yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Hamburg'da yapılan başvurularda belirgin bir artış gözlemleniyor. Sürelerin kısalması, bu durumu daha da hızlandırdı. Açıklamada, “27 Haziran 2024'ten bu yana vatandaşlığa kabul için yaklaşık 6.000 başvuru yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki katına çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlık başvuruları ve kabul sayıları, son yıllarda sürekli bir artış gösteriyor. Örneğin, Hamburg'da 2020 yılında toplam 6.268 başvuru yapılırken, 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla bu sayı 13.658'e çıkmış durumda. Ayrıca, vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısı da önemli bir yükseliş sergileyerek, 2020 yılında 4.502 iken 2023'te 7.537'ye ulaştı, bu yılın Eylül ayı itibarıyla ise kabul edilenlerin sayısı 6.281'e yükseldi. Başlıca başvuru yapılan ülkeler arasında Suriye, Afganistan, İran ve Türkiye öne çıkıyor.
DİJİTAL HIZLI KONTROL MEVCUT
Sözcü, yeni düzenlemelerle birlikte Göçmenlik Bürosu'nun ek personel istihdam ettiğini ve süreçlerin dijitalleşmesine yönelik adımlar attığını bildirdi. Hamburg, vatandaşlık başvurusu yapabilen ve gerekli belgeleri dijital ortamda sunabilen ilk federal eyaletlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, vatandaşlığa kabul için gereken tüm koşulların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmeye yarayan bir dijital hızlı kontrol sistemi de mevcut.
Sözcü, “Vatandaşlığa kabul sürecinin geniş kapsamlı dijitalleştirilmesi nedeniyle, ideal olarak vatandaşlığa kabul belgesini şahsen teslim etmek için ofise sadece bir ziyaret gereklidir” şeklinde bilgi verdi.
3 YIL DETAYI
Yeni vatandaşlık yasasına göre, Almanya'da çalışan ve başarılı bir uyum süreci geçiren yabancılar, 8 yıl beklemek yerine sadece 5 yıl içinde Alman vatandaşı olabilecekler. Ayrıca önceki vatandaşlıklarından vazgeçmeleri de gerekmiyor. Bazı özel durumlarda, sadece 3 yıl içinde vatandaşlık almak mümkün. Misafir ve sözleşmeli işçiler, günlük hayatta önemli bir sorun yaşamadan Almanca sözlü iletişim kurabildiklerini belgeledikleri takdirde, vatandaşlığa kabul testiyle karşılaşmıyorlar.