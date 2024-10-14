Baston Dehşeti Kanınızı Donduracak! Kaynana-Gelin Çekişmesi Cinayetle Bitti

SEYHAN AVŞAR-GERÇEK GÜNDEM

Olay Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşandı. İlçe Amirliği’nin telefonu dün öğlen 12.30 sıralarında çaldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK İHBAR ETTİ

Arayan kişi 15 yaşındaki İ. Araz’dı. Araz babasının ve babaannesinin evde tartıştıklarını, babasının babaannesine ait bastonu alarak onu boğmaya çalıştığını ve babaannesinin yere yığıldığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Nimet Araz’ın öldüğünü tespit etti.

BIÇAK KIRILDI BASTONLA BOĞDU

Yapılan incelemede Ali Araz’ın annesinin göğsüne önce bıçakla saldırdığını bıçağın sapının olay sırasında kırıldığını tespit etti. Öfkesini kontrol edemeyen Araz bu kez annesinin yürümek için destek aldığı bastonunu eline aldı ve annesini boğarak öldürdü.

Fail olay yerinde gözaltına alındı. Yarın ise nöbetçi mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem