'Başsız Heykel' Operasyonu! 3 Kişi Yakalandı

Edirne’de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen başsız etnografik heykel ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

'Başsız Heykel' Operasyonu! 3 Kişi Yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 30 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, başsız bir 19. yüzyıl etnografik heykel ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserin, 19. yüzyıl sanatının ve arkeolojisinin en ikonik buluntuları arasında yer aldığı Müze Müdürlüğü yetkililerince değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak E.Y., M.A. ve E.A. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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