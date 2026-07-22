Başsavcılıktan Çankaya Belediyesi'ne Operasyon Açıklaması: Soruşturma İstanbul'a Uzandı

Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 25 kişinin tutuklandığı operasyon genişliyor. Eyüpsultan Belediyesi'ne uzanan operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

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Başsavcılıktan Çankaya Belediyesi'ne Operasyon Açıklaması: Soruşturma İstanbul'a Uzandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut dahil 3 şüphelinin Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

ÇANKAYA BELEDİYESİ SORUŞTURMASI İSTANBUL'A UZANDI

Açıklamada," Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

Aynı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan KARABULUT’un da yer aldığı toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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