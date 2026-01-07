Başsavcılıktan Bahis Soruşturması Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray oyuncusu Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giydiği sırada kendi maçlarına bahis oynadığı iddiası üzerine bir açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın kulüp ve isim ayrımı yapılmadan devam ettiği, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı, 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bahis soruşturmasına dair konuşan Gazeteci Atilla Türker, Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giydiği sırada kendi takımı üzerine bahis oynadığını ve bunun kanıtlı olduğunu iddia etti.

Kaynak: Halk TV