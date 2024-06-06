Başsavcı vekili, trafikte tartıştığı sürücüye fiziki müdahalede bulundu! "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?"

Edirne kent merkezinde pazar günü öğle saatlerinden yaşanan trafik tartışmasında Edirne Adliyesi’nde başsavcı vekili olarak görev yapan E.Ş.B. ile araç kullanan A.Ç. adlı yurttaş arasından tartışma çıktı. Başsavcı vekilinin fiziki müdahalesine maruz kalan sürücü, hastaneden darp raporu alarak şikâyetçi ve davacı oldu. Ayrıca A.Ç., yaşananları CİMER’e taşıdı.

T24'ün aktardığına göre; olayın ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyetçi olan A.Ç., yaşananları ifadesinde şöyle anlattı:

“Saat 13:10 sıralarında üzerime kayıtlı 22 AF 321 plaka sayılı aracım ile Fatih Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeyken Baca istikametindeki döner kavşağa geldiğimde kavşağın iç kısmından karşıdan karşıya atlayarak bir yaya geçti. Ben de onun yanından geçerken bana hitaben ‘dursana be öküz’ diyerek seslendi.

Sonrasında ben aracımla durdum. Yaya şahsın yanına giderek ‘döner kavşakta geçiş üstünlüğü bendedir. Burası yaya geçidi değil.’ Dedim. Akabinde şahıs bana, ‘iki saniye duramıyor musun?’ dedi. Ben de şahsa; ‘yol benim. Sen niye iki saniye duramıyorsun?’ dedim. Şahıs bana ‘kaldırımdaki çocukları görmüyor musun?’ diyerek çocukları gösterdi. ‘Çocuklar sınavdan çıktı’ dedi.

Ben de ‘çocukların sınavdan çıkması onlara yol üstünlüğü sağlamıyor. Benim de çocuğum sınavdan çıktı. Bu kimseye geçiş üstünlüğü sağlamaz’ dedim. Şahıs bana ‘s… git, a… k…. O.ç.’ diyerek sol kolumu ve sağ göğsümü tırnaklayarak ve sıkarak beni arabama doğru itekledi.

Bu sırada bana ‘sen benim kim olduğumu biliyor musun? Senin başına bela olurum, sıkıntı yaratırım sana. Şimdi s… olup git buradan’ dedi. Kim olduğunu sorduğumda bana ‘ben Edirne Cumhuriyet başsavcısı vekili E.Ç.B.’ım’ diyerek arkasını dönüp gitti.

Ben de bunun üzerine darp raporu almak için kendi imkanları ile Edirne Devlet Hastanesi’ne gittim. Konuyla ilgili olarak benim şahsa yönelik herhangi bir fiziki müdahale ya da tehdit hakaret içeren söylemi olmamıştır. İsim bilgilerini olay nedeniyle öğrendiğim E.Ç.B. isimli şahıstan beni darp ettiği tehdit ve hakaretlerde bulunduğu için davacı ve şikayetçiyim.”

Olayın diğer tarafı Başsavcı Vekili E.Ş.B., de daha sonra aynı karakola giderek A.Ç. hakkında şikâyetçi oldu.