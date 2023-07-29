Başsavcı vekili AKP'li başkan ile rektör ziyaret etti; CHP tepki gösterdi

AKP Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim Bozkurt ile beraber 19 Temmuz’da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre; Ziyarete ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, “Rektörümüz Karacoşkun, görüşmenin sonunda günün anısı olarak misafirlerimize hediye takdim etti ve görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretleri için teşekkür etti” denildi. AKP’li Diyarbakırlı ise “İlgi, alaka ve misafirperverliği için sayın rektörümüze teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.

AKP il başkanı Diyarbakırlı’nın ziyaretine Cumhuriyet başsavcı vekili Bozkurt’un eşlik etmesi ‘parti devleti’ yorumuna neden oldu.

“FETÖ” HATIRLATMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, söz konusu ziyareti Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği konumuna gelmiş birinin, bir üniversite rektörünü ziyaret etmesinde herhangi bir sakınca yoktur” diyen Emre şunları kaydetti:

“Buna karşın aynı konumdaki bir kişi, bir partinin il başkanıyla rektör ziyaretinde bulunuyorsa, tam tersi çok büyük bir soruna ortaya çıkar. Yargının iddia makamı tarafında bulunan, diğer ifadeyle yargının üçayağından biri olan savcılık, hem mesleksel bilgi hem de meslek etiği açısından en fazla hassasiyetin gösterilmesi gereken konumlardandır. Bu konumdaki kişilerin söyleyecekleri her söz, yer aldıkları her fotoğraf karesi, savcısı oldukları dosyalara kamuoyunun bakışını belirleyecektir. Geçmişte FETÖ’nün savcıları ile gönümüzde iktidara karşı muhalif görüşlere sahip kişilere yönelik açılan bazı dava dosyalarında savcı olan kişilere ilişkin basında çıkan haber ve fotoğraf kareleri, yargıya bakışı ciddi düzeyde olumsuz etkilemektedir.”