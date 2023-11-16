Başsavcı Uçar'ın mektubunda adı geçiyordu: Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'la ilgili 76 habere erişim engeli

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile ilgili toplam 76 içeriğe erişim engeli getirildi.

Gazeteci Timur Soykan’ın gündeme getirdiği iddialar kamuoyunda büyük etki yaratırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 6 Ekim'de verdiği dilekçeyle anlattığı ve yargıdaki rüşvet ağının sorumlularından olduğunu belirttiği İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'a ilişkin yayınlanan onlarca içeriğe daha erişim engeli getirildi.

Birgün’de yer alan habere göre, söz konusu karar Altun'un 'kişisel haklarına saldırı' gerekçesiyle yaptığı başvuru sonucunda alındı.