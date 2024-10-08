Başkent'te Tayvan Milli Günü

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

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Başkent'te Tayvan Milli Günü

Başkentte bir otelde verilen resepsiyona Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, siyasi temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tayvan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.

​​​​​​​Chi-Yang Huang, Türkiye ile Tayvan'ın ticaret, eğitim, turizm ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam ettiğinin altını çizdi. Program, katılımcılara yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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