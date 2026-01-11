Başkentte Su Krizi Tartışması... Bakan Yumaklı'dan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP lideri Özel'e yanıt verdi. Yumaklı, Ankara’daki su kesintilerinin sorumlusunun Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek, DSİ’nin teslim ettiği suyun musluklara ulaştırılamadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara’daki su kesintilerine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Yumaklı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin su yönetimi konusunda sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti. X hesabından açıklama yapan Yumaklı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde yapılan veya yaptırılan bir baraj bulunmadığını belirterek, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve belediyeye teslim edilen suyun vatandaşa ulaştırılmasında sorun yaşandığını ifade etti.

'TEMEL SORUN ALTYAPI EKSİKLİĞİ'

Yumaklı, açıklamasında, Ankara’daki su kesintilerinin nedeninin belediyenin altyapı ve yatırım eksiklikleri olduğunu kaydetti. DSİ tarafından sağlanan suyun önemli bir kısmının kayıp-kaçak nedeniyle musluklara ulaşamadığını belirten Yumaklı, bu durumun vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi. Yumaklı, belediyelerin temel görevlerinden birinin vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak olduğunu vurgulayarak, su, trafik ve çevre hizmetlerinde yaşanan sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Merkezi yönetim olarak gerekli adımların atılmaya devam edileceğini belirten Yumaklı, vatandaşların mağdur edilmemesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki su sorunu üzerinden iktidarı hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin CHP’li belediyelerin olduğu kentlerde yağmur yağmaması için 'dua ettiğini' ifade etmişti. Özel, DSİ’nin barajlara su getirmediğini ve iktidarın kuraklıktan siyasi fayda umduğunu öne sürmüştü.

