Başkentte Maganda Dehşeti! 'Küfür' Uyarısında Bulundu, Saldırıya Uğradı

Ankara Pursaklar'daki Mimar Sinan Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nden geçen düğün konvoyundakiler, trafikte bir belediye otobüsü şoförü ile yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.

Ardından marketten su almak için Ali Bey Apartmanı önünde duran konvoydakilerin seslerinden mahalle sakinleri rahatsızlık duydu. Apartman sakinlerinden Burak Özdemir, küfürlü konuşup tartıştıkları gerekçesi ile 'Evde küçük kız çocuğu var, biraz saygılı olun' diye konvoydakileri uyardı.

EVE TAŞ ATIP, TABANCA İLE ATEŞ ETTİLER

Yaşanan tartışma üzerine 06 MTP 87 plakalı otomobildeki 4 kişi, Özdemir'in 1'inci katta bulunan evinin camlarını taş atarak kırdı. Saldırganlar daha sonra tabancayla eve ateş etti. Kurşunlar, evin balkonuna ve camlarına isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırganlar, konvoyla beraber bölgeden ayrılırken; polis şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Burak Özdemir, evlerinin önünden geçen bir konvoyda tartışma çıktığını belirterek, "Ağza alınmayacak derecede küfürler devam etti. Cama çıkarak uyardım. Alkollü bireyler büyük ihtimalle hepsi, ayakta duramıyorlar. Olay bize döndü, üzerimize yerden buldukları taşları atarak evin camlarını kırdılar. Devamında 2 el silah sıkıldı. Silah tam evin camına girmiş. Türkiye'de bu olayların bir son bulmasını istiyoruz" dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, düğün konvoyu ile daire sahipleri arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında bir kişinin bina önünde ateş ettiğini öğrenince konvoyun gittiği yeri tespit etti. Belirlenen bölgeye giden ekipler, olay yerinde olduğu tespit edilen M.E. isimli kişiyi yakaladı.

M.E. ile yapılan görüşmede, belirtilen adrese su almak için durduklarını olay yerinde bulunan bina sakini ile akrabaları arasında tartışma yaşandığını kendisinin de araçta bulunan silahı alarak akrabalarını korumak amaçlı bina önüne geldiğini kesinlikle silah kullanmadığını belirtti.

M.E. üzerinde bulunan ruhsatsız silahı ve bu silaha ait boş şarjörün ikametinde olduğunu söylemesi üzerine adrese geçen ekipler, silaha el koydu. Ayrıca bina taşlama olayına karıştığı tespit edilen A.A.E. evinde yakalandı. Gözaltına alınan M.E. ve A.A.E. isimli şüphelilerin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA