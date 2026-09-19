Başkentte Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Aşkabat Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü saat 06.00’dan itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Söz konusu güzergâha açılan yolların tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek. Trafik düzenlemesinin etkinlik süresince uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi