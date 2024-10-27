Başkentin Göbeğinde Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobildeki 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DDC 719 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.