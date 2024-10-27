Başkentin Göbeğinde Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobildeki 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, 06 DDC 719 plakalı otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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Başkentin Göbeğinde Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobildeki 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DDC 719 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başkentin Göbeğinde Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobildeki 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ekipler araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkentin Göbeğinde Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobildeki 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

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