Başkan Kaya, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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Başkan Kaya, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaret sırasında esnafın ve vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Başkan Kaya, pazar ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizlere gösterdikleri yakın ilgi, güler yüz ve samimiyetten ötürü tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Pazar esnafı ve vatandaşlar, Başkan Kaya’nın ilgisinden memnun olduklarını belirterek, bu tür ziyaretlerin sık sık yapılmasının sorunların çözümüne katkı sağladığını dile getirdi. Başkan Kaya, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretmek amacıyla ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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