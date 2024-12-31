Başından Vurulmuş Halde Bulunan 17 Yaşındaki Kızdan Acı Haber
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Akyazı İnönü Mahallesi 7134. Sokak'ta yaşayan Melek B.’yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.
Kaynak: İHA