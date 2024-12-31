Başından Vurulmuş Halde Bulunan 17 Yaşındaki Kızdan Acı Haber

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Başından Vurulmuş Halde Bulunan 17 Yaşındaki Kızdan Acı Haber

Sakarya’nın Akyazı İnönü Mahallesi 7134. Sokak'ta yaşayan Melek B.’yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Başından Vurulmuş Halde Bulunan 17 Yaşındaki Kızdan Acı Haber - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Başından Vurulmuş Halde Bulunan 17 Yaşındaki Kızdan Acı Haber - Resim : 2

Kaynak: İHA

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