Basın İlan Kurumu’ndan Dijital Dönüşüm Odaklı Habercilik Paneli

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” başlıklı panel, 9 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’ne ev sahipliği yapacak etkinliğin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran yapacak.

Panelin takdim konuşması Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay tarafından yapılacak. Etkinlik, dijital dönüşüm sürecinin medya sektörüne etkilerini çok yönlü biçimde ele almak amacıyla iki ayrı tematik oturumdan oluşacak.

Panelin ilk oturumunda, dijitalleşme ile birlikte haber merkezlerinde yaşanan dönüşüm ve özellikle yerel medyanın karşı karşıya kaldığı yapısal ve ekonomik sorunlar ele alınacak. Oturumda; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Doko, Anadolu Ajansı Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer görüşlerini paylaşacak.

Bu oturumda ayrıca basının ekonomik sürdürülebilirliği çerçevesinde reklam gelirlerindeki değişim, abonelik ve üyelik sistemleri, bağış ve hibrit gelir modelleri ile kamu destekleri ve sektörel teşvik mekanizmaları da masaya yatırılacak.

YAPAY ZEKÂNIN HABER ÜRETİMİ KONUŞULACAK

Panelin ikinci oturumu, yapay zekânın haber üretim süreçlerine etkisine odaklanacak. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Özay, TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Saim Kurubaş ve Turkuvaz Medya Grubu Dijital Strateji ve Sosyal Medya Grup Müdürü Hamza Özdemir bu oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

Oturumda etik ilkeler, güven ve doğrulama süreçleri, telif hakları, dezenformasyon riskleri ve yapay zekâ ile insan gazeteciliği arasındaki rol paylaşımı değerlendirilecek. Ayrıca çoklu platformlarda içerik üretimi, değişen okur alışkanlıkları ve dijital güvenlik konuları da tartışma başlıkları arasında bulunacak.

Oturumların moderatörlüğünü Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Akıllı üstlenecek. Panel, akademi, kamu ve medya temsilcilerini bir araya getirerek disiplinlerarası bir tartışma zemini sunmayı amaçlıyor.

Basın İlan Kurumu’nun düzenleyici ve destekleyici misyonu doğrultusunda hayata geçirilen panelin, medya sektörünün dijital dönüşüm kapasitesini artırması, nitelikli ve etik haberciliğin dijital ekosistemde sürdürülebilirliğine katkı sunması ve politika geliştirme süreçleri için bilimsel bir referans oluşturması hedefleniyor.

