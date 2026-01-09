Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan Çarpıcı Mesajlar: ‘Gazetecisiz Haber Olmaz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” paneli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, internet teknolojilerinin gazetecilik pratiklerinde yarattığı değişimlerin özellikle yapay zekâ ve dijital yetkinlikler açısından önemine değindi. Çay, panelin Basın İlan Kurumu’nun 65. kuruluş yılı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle organize edildiğini vurguladı.

BASINA SAĞLANAN KAMU DESTEĞİ 6 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Çay, Basın İlan Kurumu’nun düzenleyici, denetleyici ve destekleyici fonksiyonlarının yanı sıra dijital dönüşümü yakından takip eden bir kurum olduğunu belirtti. Kurumun ilan.gov.tr portalı ve BİK Analitik uygulaması ile internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini objektif bir şekilde ölçmeye devam ettiğini ifade etti.

Sektöre sağlanan desteklere değinen Çay, “Görev alanımızda 2.173 gazete, dergi ve internet haber sitesi bulunmaktadır. Resmî ilan ve reklamlarla basına sağlanan; özellikle yerel medya için hayati öneme sahip kamu desteği 2025 yılında 6 milyar Türk Lirasını aşmıştır” açıklamasını yaptı.

Ayrıca konuşmasında, Filistin halkının haklı mücadelesini duyurmak isterken şehit olan 250’den fazla gazeteciyi ve 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri duruşla hain kalkışmanın seyrini değiştiren gazetecileri de anan Çay, gazetecilere teşekkür ederek, “Çoğu zaman güvenlik güçlerinin, sağlık ekiplerinin bile zor erişebildiği afet bölgelerine, kendi hayatını hiçe sayarak koşan, insanları bilgilendirmek için alın terinden daha fazlasını ortaya koyan, mesaisi olmayan bir işi icra eden kıymetli gazetecilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

'GELECEK BU DÜNYADA ŞEKİLLENİYOR'

Türk Dil Kurumu’nun 2025 yılı kelime oylamasında “dijital vicdan” kavramının ön plana çıktığını hatırlatan Çay, internetin büyüklüğü ve sunduğu fırsatların onları umutlandırdığını dile getirdi.

Çay, dijitalleşme süreciyle ilgili olarak, “Dijitalleşme söz konusu olduğunda olumsuz çok şey sayabiliriz ama unutmamalıyız ki gelecek bu dünyada şekilleniyor. Burada karar vermemiz gereken husus şu olmalıdır; Biz bu geleceğe şekil verenlerden mi olacağız yoksa trendin gerisinde mi kalacağız?” ifadelerini kullandı.

Kurum olarak üniversiteler, gazeteler, internet haber siteleri ve basın işletmeleriyle birlikte geleceğe dair planlar yaptıklarını belirten Çay, projelerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini aktardı.

‘GAZETECİSİZ HABER, KALİTESİZ VE İLKESİZ OLUR’

Yapay zekâ ve robot teknolojilerinin haberciliğe etkisinin tartışıldığı günümüzde, gazetecinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çay, “Yapay zekâ programları ne kadar iyi olursa olsun, gazetecisiz, içerik kalitesinden yoksun, ilkesiz gazetecilik yapamayız” dedi.

Konuşmasında ‘veri zehirlenmesi’ kavramına dikkat çeken Çay, geçmişte geleneksel medyanın yanlış bilgi yayarak kamuoyu oluşturma gücünü kötüye kullandığını belirtti. Çay, dezenformasyonla mücadelenin önemine değinerek, “Toplumumuzun yerel ve ulusal basın aracılığıyla doğru haber alma hakkının, veri zehirlenmelerine kurban gitmemesi için Basın İlan Kurumu olarak üstümüze düşen vazifeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Çay, panelin gerçekleşmesine katkıda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, panelin faydalı olmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Merkezi