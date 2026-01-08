Basın İlan Kurumu 65 Yaşında! Abdulkadir Çay’dan Dijital Gelecek Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Basın İlan Kurumu’nun 65. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı’na konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın sektörünün sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla dijitalleşme ve yapay zekâ odaklı yeni adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel Müdür Abdulkadir Çay, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği röportajda, Basın İlan Kurumu’nun kuruluşundan bu yana basın kuruluşlarını resmî ilan ve reklamlar aracılığıyla destekleyen önemli bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekti. Bu desteklerin basın kuruluşları açısından hayati bir rol oynadığını vurgulayan Çay, Kurumun bu misyonunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

'BASIN KURULUŞLARINA DÜZENLİ VE SÜREKLİ DESTEK'

Çay, “Bu desteklerin onların açısından kimi zaman can suyu mahiyetinde destekler olduğunun farkındayız. Dolayısıyla kurumumuzun destekleyici yönünün daha da güçlendirilmesi için elimizden gelen çalışmayı 65. yıl itibarıyla daha da güçlendirerek sürdürmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dijital dönüşümün basın sektörü üzerindeki etkilerine de değinen Çay, Kurumun verdiği desteklerin kapsamının genişletilmesi amacıyla kamu kurumları ve çeşitli paydaşlarla iş birlikleri geliştirdiklerini aktardı. Basın İlan Kurumu’nun gelecek vizyonunun, değişen medya ekosistemine uyum sağlayan ve sektörü ayakta tutan bir yapı oluşturmak üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL YETKİNLİKLER PANELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Genel Müdür Çay, 9 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek olan “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler” paneline de dikkat çekti. Söz konusu panelin, Basın İlan Kurumu’nun misyonunu daha geniş kesimlere anlatmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

AA’NIN ‘YILIN KARELERİ’ OYLAMASINA KATILDI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına da katıldı. Çay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini yansıtan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

“Haber” kategorisinde Ashraf Amra’nın “İnsanlar ve bombalar”, “Spor” kategorisinde Bünyamin Çelik’in “Statların dili” karesini oylayan Çay, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özgün Tiran’ın “Yeşilin sonu”, “Günlük Hayat” kategorisinde ise İsa Terli’nin “Dolunay sefası” adlı fotoğrafını seçti.

GAZZE VE PORTRE KATEGORİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN KARELER

Çay, bu yıla özel hazırlanan “Gazze: Açlık” kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini’nin “Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya” fotoğrafına, “Portre” kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda’nın “Annesinin biriciği” karesine oy verdi.

Oylamadaki fotoğrafların tamamının son derece profesyonel çalışmalar olduğunu belirten Çay, Anadolu Ajansı’na teşekkür etti.

‘İNŞALLAH 2026’DA DAHA UMUTLU KARELER SEÇERİZ’

2025 yılına ait karelerin büyük bölümünün hüzün verici olduğunu dile getiren Çay, duygularını “Maalesef 2025 yılı kareleri içerisinde çok içimizi acıtan seçimler yapmak durumunda kaldık. Karelerin birçoğu bizim zihnimizde güzel hatıralar bırakmadı. İnşallah 2026 yılında bunları geride bırakmış oluruz ve seçeceğimiz kareler hep zihnimizde güzel hatırlayacağımız kareler olur” sözleriyle ifade etti.

