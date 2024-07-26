Basın İlan Kurumu 28 Şubeden 13’ünü Kapattı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, faaliyet gösterdiği büyükşehirlerdeki 28 şubesinin 13’ünü kapattı. Kapatılan şube müdürlüklerindeki yaklaşık 100 personelin kadrosu da en yakın şubelere geçti.

Basın İlan Kurumu 28 Şubeden 13’ünü Kapattı

Resmi Kurumların ilanlarını, yayın kuruluşundan komisyon keserek, gazete ve internet sitelerinde yayınlanması işlemini takip eden Basın İlan Kurumu, son yıllarda azalan ilan potansiyeli ve tasarruf tedbirleri gerekçesiyle şubelerinin yarısını kapattı. Büyükşehirlerde 28 şubesi bulunan Basın İlan Kurumu, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Ordu vilayetlerindeki şube müdürlüklerini kapattığını duyurdu.

Kapatılan şube müdürlüklerindeki yaklaşık 100 personelin kadrosu, en yakın şubelere nakledildi. Bünyesinde yaklaşık 400 personel bulunan Basın İlan Kurumunda, kapatılan şubelerde yaş ve çalışma günü dolan bazı personelin, emeklilik dilekçelerini verdikleri öğrenildi.

Son yapılanmaya göre basın ilan alan mevkuteler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Van, Tekirdağ Şubelerine bağlı olarak ilan almayı sürdürecekler.

Kaynak: İHA

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