Başı dönen adam deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı

Diyarbakır’da başı dönen bir kişi deprem oldu sandı. Ortalığı birbirine katan adam kıraathaneden dışarı kaçınca vatandaşlar da dışarı fırladı. Bir vatandaşın elindeki çayla dışarı fırladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem 11 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. O illerin başında Diyarbakır geliyor. Binlerce binanın enkaza döndüğü, 40 binden fazla kişinin hayatının kaybettiği felakette yaralar sarılmaya devam ederken Kayapınar’dan ilginç bir haber geldi.

Olay Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 10 Şubat saat 19.20 saatlerinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı. Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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