Başakşehir'de Hafriyat Kamyonu Alev Alev Yandı!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında seyir halinde olan hafriyat kamyonu lastiğinin patlaması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra alev alarak yaklaşık 800 metre sürüklendi. O esnada cadde üzerinde başka bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, alev alan kamyondan akan yakıt ve yağ cadde üzerinde yanarak yayıldı. Kamyonun alev topuna döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle cadde üzerindeki trafik akışı tek şeride düşürüldü. Aracın olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA