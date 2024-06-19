Başakşehir’de bir baba çocuklarını rehin alıp camdan sarkıttı! Özel harekat devreye girdi

Başakşehir’de karısıyla tartışan yabancı uyruklu şahıs, evdeki üç çocuğunu rehin alarak camdan dışarı sarkıttı. Şahıs, özel hareket ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken çocuklar annelerine teslim edilerek tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Başakşehir’de bir baba çocuklarını rehin alıp camdan sarkıttı! Özel harekat devreye girdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşadıkları 4 katlı binanın 3. katında eşi ile tartışan N.F. isimli yabancı uyruklu adam, eşini evden kovarken kadının dışarı çıkmasının ardından evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki 3 çocuğunu rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs çocuklarını camdan dışarı sarkıtırken, çocukların ise korkuyla çığlık attığı görüldü.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı pencerelerin altına şişme yatak serdi. Ekipler, şahsı ikna etmeye yönelik çalışmalar yürüttü ancak adam çabalara yanıt vermedi.

Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmalar sonuç vermeyince özel harekat polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda N.F. isimli şahıs gözaltına alınırken, çocuklar anneleriyle beraber ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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