Yürekler Ağza Geldi: Kestiği Ağacı Damgalarken Uçurumdan Düştü!
Bartın'da kestiği ağacı damgalamak isteyen işçi uçurumdan düştü. Yaralanan işçi 2 buçuk saat süren operasyonla düştüğü yerden kurtarıldı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacı damgalamak isterken uçurumdan düştü. Yaralanan işçi, yaklaşık 2.5 saat süren operasyonla kurtarıldı.
Kumluca beldesinde ormanlık alanda kesim yapan Emre Can A., kestiği ağacın üzerine çıkarak, damgalamak istedi. Dengesini kaybeden orman işçisi, yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma düştü. Şans eseri hafif yaralanan işçi, kırık ihtimaline karşı hareket ettirilmedi.
AFAD, sağlık ve orman görevlilerin yardımıyla, Emre Can A. için kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından yaralı işçi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Yapılan ilk tespitlerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
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