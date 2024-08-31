Bartın'da Orman Yangını

Bartın'ın Ulus ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ormanlık alanın köknar ve çam ağaçlarının bulunduğu bölüme sıçramadan 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Bartın'da Orman Yangını

Bartın'ın Ulus ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gökpınar köyü Eskioğlu Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Henüz sebebi bilinmeyen ve saat 14.30 sıralarında başlayan yangına, askerler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Büyük bir paniğin yaşandığı yangın söndürme çalışmalarında jandarmalar, ellerinde dal parçaları ile yangını büyümeden önlemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile alevler yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Orman kesim alanı olması ve ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın, ormanlık alanın köknar ve çam ağaçlarının bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alınabildi.

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Kaynak: İHA

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