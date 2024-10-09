Bartın'da Korkutan Yangın: 564 Yıllık Tarihi Cami Ağır Hasar Gördü

Kaldırım Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 1460'da inşa edilen Merkez Hasan Dede Camisi'nin çatısında henüz belirlenemeyen patlama çıktı.

İhbar üzerine bölgedeki itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazlar sevk edildi.

Ekipler tarafından 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın, camide ağır hasara neden oldu.

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, olayın ardından bölgeye yapılan incelemelerde bulundu.

1889 ve 1904'te iki kez boyanın maruz kaldığı ve saklananların ardından yeniden ibadete açıldığı öğrenilen camideki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





Kaynak: AA