Bartın'da Düğün Dönüşü Can Pazarı: Onlarca Kişi Yaralandı

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 21 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında meydana geldi.

MİNİBÜS KAZAYA KARIŞTI, 3'Ü ÇOCUK 21 YARALI

Düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada, minibüsteki 3'ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

21 yaralı, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Bartın'da Düğün Dönüşü Can Pazarı: Onlarca Kişi Yaralandı Bartın'da Düğün Dönüşü Can Pazarı