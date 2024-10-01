Bartın-Cide Karayolunda Faciaya Ramak Kala

Bartın-Cide karayolunda faciadan dönüldü. Yola dev kayalar düştü. Ulaşım bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Bartın-Cide Karayolunda Faciaya Ramak Kala

Meteorolojinin sarı kodla yağış uyarısı yaptığı Bartın'ın merkezinde metrekareye 50 kilogram, Amasra ilçesine ise 95 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışlar nedeniyle Bartın-Cide karayolunun Ahatlar tepesi mevkisinde ise dev kayalar yola düştü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri alarak, bir süre ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı. İlçe Kaymakamı Kadir Perçi'de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kayalar ve parçaları, Amasra Belediyesi ekipleri tarafından yol kenarına çekildi.

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Kaynak: İHA

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