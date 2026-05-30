Bariyerlerin Arasında Sürüklenen Cipte Can Pazarı

Uşak-İzmir kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir cip, refüje çarparak iki bariyerin arasına daldı. Metrelerce sürüklenen lüks araçta yolcu konumunda bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolunda sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyir halinde olan N.Ş. (34) idaresindeki 61 KS 461 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini aniden kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Hızla savrulan cip, ilk olarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetli etkisiyle yol kenarındaki demir bariyerlerin arasına saplanan araç, sıkışarak metrelerce sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen cip içerisinde yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Avni Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazadan yaralı olarak kurtulan cip sürücüsü N.Ş. ile araçtaki diğer yolcu G.Ş. (30), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumları takip edilirken, hayatını kaybeden Avni Ş.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kara yolunda trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

