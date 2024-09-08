Bariyerlere Çarparak Takla Attı: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ali H. idaresindeki 02 HP 332 plakalı hafif ticari araç Eğriçayı Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ali H. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araç ise trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA