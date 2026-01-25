Bariyerlerde Feci Son: Kağıt Gibi Katlandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, seyir halindeki bir araç bariyerlere çaptı. Feci kazada otomobil kağıt gibi katlandı, araçta sıkışan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlerde Feci Son: Kağıt Gibi Katlandı
Y. E. yönetimindeki 16 AKG 029 plakalı otomobil, Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü ve yanındaki N. E. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

Bariyerlerde Feci Son: Kağıt Gibi Katlandı - Resim : 1

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

