Barış Toplantısında Kan Aktı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde husumetli ailelerin barış toplantısında kan aktı. Aileler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Barış Toplantısında Kan Aktı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Hamitli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yıllardır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusu bulunan aile kendi içinde barışmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada; Mehmet Ayar (33), Emine A. (40), S.A. (45), H.A. (37) , A.A. (43), A.A. (40) ve R.A. (27) isimli toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Ayar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emine A. İle S.A. isimli iki kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin 10 şahıs gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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