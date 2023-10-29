Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder'

Şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili 'vasiyeti' gündem oldu.

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 1

Cumhuriyetin ilanının 100. yılında Türkiye genelinde kutlamalar yapılması bekleniyordu, ancak 29 Ekim iktidar kanadının bu konudaki isteksizliği sebebiyle sönük geçiyor. Kamuoyunda tartışmalar sürerken, Barış Manço'yla ilgili ortaya çıkan detay duygulandırdı.

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 2

Birçok başarılı şarkıya imza atan ve söylemleriyle unutulmaz isimler arasına giren Barış Manço, sosyal medyada gündem oldu.

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 3

Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili söylediği sözler izleyenleri duygulandırdı.

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 4

1995 yılında çekilen videoda Manço, "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım.

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 5

2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" ifadesini kullanıyor.

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 6

'DOĞUKAN'IN YARDIMIYLA ÇIKARIM SAHNEYE'

ilk albümüne Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı '2023' ismini veren Barış Manço, bir röportajında da şunları kaydediyordu:

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 7

"Benim birkaç hayalim var: 80 yaşındayken elimde bastonum, belki kolumda Doğukan, onun yardımıyla çıkarım sahneye ve senfoni orkestrasına 2023'ü çaldırmak en büyük ideallerimden birisi."

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 8

Sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili yorumlar şöyle:

- "Oğlu yerine getirmeli."

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 9

- "Keşke sen de bu günleri görebilseydin."

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 10

- "Gel de ağlama, gel de özleme."

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Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' - Resim: 11
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