Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder'
Şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili 'vasiyeti' gündem oldu.
Cumhuriyetin ilanının 100. yılında Türkiye genelinde kutlamalar yapılması bekleniyordu, ancak 29 Ekim iktidar kanadının bu konudaki isteksizliği sebebiyle sönük geçiyor. Kamuoyunda tartışmalar sürerken, Barış Manço'yla ilgili ortaya çıkan detay duygulandırdı.
Birçok başarılı şarkıya imza atan ve söylemleriyle unutulmaz isimler arasına giren Barış Manço, sosyal medyada gündem oldu.
Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili söylediği sözler izleyenleri duygulandırdı.
1995 yılında çekilen videoda Manço, "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım.
2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" ifadesini kullanıyor.
'DOĞUKAN'IN YARDIMIYLA ÇIKARIM SAHNEYE'
ilk albümüne Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı '2023' ismini veren Barış Manço, bir röportajında da şunları kaydediyordu:
"Benim birkaç hayalim var: 80 yaşındayken elimde bastonum, belki kolumda Doğukan, onun yardımıyla çıkarım sahneye ve senfoni orkestrasına 2023'ü çaldırmak en büyük ideallerimden birisi."
Sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili yorumlar şöyle:
- "Oğlu yerine getirmeli."
- "Keşke sen de bu günleri görebilseydin."
- "Gel de ağlama, gel de özleme."