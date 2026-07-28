Barış Boyun ve Gündoğmuş Suç Örgütlerine Operasyon! 14 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 11 Temmuz'da Fatih’te faaliyet gösteren bir iş yerine suç örgütü adına düzenlenen silahlı saldırı ile 22 Temmuz'da suç örgütü liderinin doğum günü nedeniyle Kağıthane Nurtepe’de yol keserek pankart açılması eylemine karıştıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 'Barış Boyun' ve 'Gündoğmuş' suç örgütlerine mensup oldukları değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Barış Boyun grubundan Abdullah D., Cafer Ç., Ozan Y., Viktor Bekir Mehmet Ö., Mücahit Emre A., Yakup G. ve Özcan G. ile Gündoğmuş grubundan Mehmet B., Eren T., Enes K., Cemal İ., Gürkan Taha S. (SSÇ), Aslan D. (SSÇ) ve Gökmen Miraç K. (SSÇ) olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA