'Barış Anneleri' CHP’yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın eşlik ettiği 'Barış Anneleri' heyetiyle bir araya geldi. [1, 2]

Anneler Günü vesilesiyle Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret eden heyet, CHP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP kanadından Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan da hazır bulundu.

ÖZEL’E BEYAZ TÜLBENT

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gazetecilerin sorusu üzerine, Barış Anneleri’nin Özgür Özel’e barışın simgesi olan beyaz tülbent hediye ettiklerini belirtti.

Heyetin bu ziyareti, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında siyasi partilere ilettikleri barış ve kardeşlik temennilerinin bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Barış Anneleri heyeti, CHP ziyaretinden önce MHP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi gibi diğer gruplarla da bir araya gelmişti. Heyetin yarın ise AK Parti Meclis Grubu’nu ziyaret ederek görüşme turunu tamamlaması bekleniyor.

Kaynak: AA