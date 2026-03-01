Barcelona’nın Eski Yıldızı İran’dan Türkiye'ye Kaçtı

Barcelona’nın eski yıldızı Munir El Haddadi, savaş nedeniyle İran Ligi ekibi Esteghlal FC’den ayrıldı ve 16 saatlik kara yolculuğuyla Türkiye’ye ulaştı. Futbolcu, Türkiye üzerinden İspanya’ya dönmeyi planlıyor.

İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC’de forma giyen Faslı Munir El Haddadi, bölgede başlayan savaş ve artan güvenlik riskleri nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre, Faslı futbolcu önce uçakla çıkış yapmayı denedi; ancak kalkış sırasında yaşanan hava saldırısı nedeniyle uçuş iptal edildi. Bunun üzerine El Haddadi ve İran’da oynayan bir başka futbolcu Ivan Sanchez, yaklaşık 16 saat süren zorlu bir kara yolculuğu sonrası Türkiye’ye ulaştı. Kaynaklar, El Haddadi’nin Türkiye üzerinden İspanya’ya dönmeyi planladığını belirtti.

TAKIMI LİDER KONUMDA

Esteghlal FC’ye bu sezon başında transfer olan oyuncu, İran Ligi’nde 26 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetmişti. Takımı ligde 41 puanla lider konumdaydı. Son gelişmelerin ardından lig süresiz olarak ertelendi ve yabancı futbolcular ülkeden ayrılmaya çalışıyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Profesyonel kariyerine Barcelona’da başlayan Munir El Haddadi, Katalan ekibiyle 3 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra Sevilla, Alavés ve Getafe’de forma giyen oyuncu, 2025 yazında İran’ın Esteghlal FC takımına transfer olmuştu.

