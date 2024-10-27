Barakada Acı Ölüm... Cansız Bedenini Komşuları Buldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde bir barakada yalnız yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Koç, komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Barakada Acı Ölüm... Cansız Bedenini Komşuları Buldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde bir baraka da yalnız yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Koç’dan haber alamayan komşuları içeri girince şahsın hareketsiz yattığını gördü. Koç’un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre, Koç’un ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilirken şahsın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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