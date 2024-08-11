Baraj Gölünde Kaybolan Genç Aranıyor

Elazığ'da dalgıç pompayı tamir için babasıyla birlikte baraj gölüne giren genç, suda kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Baraj Gölünde Kaybolan Genç Aranıyor

Elazığ'ın merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrası mevkiinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde meydana gelen olayda, Fatih Selim Kılıçerkan (19) babası ve arkadaşlarıyla beraber dalgıç pompayı tamir etmek için suya girdi.

Babası pompayı tamir ederken arkadaşlarıyla birlikte yüzen Kılıçerkan, biranda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgede dalgıç polislerin arama çalışması sürüyor.

Öte yandan Kılıçerkan'ın epilepsi hastası olduğu ve yüzerken kriz geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: DHA

Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Su Altında Beslenirken Görüntülendi Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Su Altında Beslenirken Görüntülendi
Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı! Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı!
Balıkesir'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı Balıkesir'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor