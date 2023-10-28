Banyoya giren anne, korkunç manzarayla karşılaştı: Ağabeyini öldürüp intihar etti!

Olay, dün akşam Çankaya'daki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Yusuf Aksu ile husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ahmet Yusuf Aksu, evdeki silahla ağabeyini vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti. Kısa bir süre sonra eve gelen annenin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitiren ağabey ile kardeş otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından cansız bedenleri teslim alınan Aksu kardeşler, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"ÇOCUKLARINI YERDE KANLAR İÇERİSİNDE GÖRMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan apartman yöneticisi İsmail Dinçal, "Güvenlikçimiz beni aradı ve gelmemi söyledi. Olayın olduğu bloğa çıktı. Olay, annenin fark edilmesiyle duyuldu. Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş. Küçük kardeş, ağabeyini vurmuş, sonra da banyoda intihar etmiş. Biz gittiğimizde de mutfakta üstü örtülü durumda yatıyordu ağabey. Babası da sonradan duyup geldi. Ekipler buradaydı geceye kadar. En son cenazeleri alıp götürdüler" ifadelerini kullandı.

"KANLAR İÇERİSİNDE YATIYORDU"

Bina çalışanı Fırat Karakurt ise, "Binadan bir görevli ile olayın olduğu eve gittik. Kapıyı kırdım, anne kırmamı söylemişti. Duşa kabinin kapısı açıktı. Yusuf kanlar içerisinde yatıyordu. Ekipler geldi, incelemeler yaptı. Kendi hallerinde insanlardı" dedi.