Banyoda Korkunç Ölüm: Henüz 4 Yaşındaydı...

Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuk banyoda dehşeti yaşadı. Elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Banyoda Korkunç Ölüm: Henüz 4 Yaşındaydı...

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kızıl Goncalar'ın 'Atatürk' Sahnesi Çok Konuşuldu Kızıl Goncalar'ın 'Atatürk' Sahnesi Çok Konuşuldu
Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor
Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor
Asit Yüklü TIR'da Feci Ölüm: Sürücünün Üzerine Döküldü Asit Yüklü TIR'da Feci Ölüm: Sürücünün Üzerine Döküldü
Eski Rektör Yardımcısına 'Dolandırıcılıktan' Hapis Cezası Eski Rektör Yardımcısına 'Dolandırıcılıktan' Hapis Şoku
Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda