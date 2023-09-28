Bankada 130 milyon TL’lik deprem vurgunu iddiası: 'Bunu yapan bir devlet bankası'

“Bana ekranı açtılar ben faiz oranlarını ekranda gördüm”



Banka müdürü tarafından faiz oranlarının kendisine gösterildiğini ifade eden Nejla Manavcı, “Hatay Kırıkhan’da yaşıyordum depremzedeyim, evlendiğimden dolayı Osmaniye’ye yerleştim. Benim ailemden kalan mirasım vardı. Bankaya yatırdım; dolar, altın aldım. Geri tekrar bozdurdum parayı döndürdüm. Sürekli bu dönüşüm halinde bankaya yatırdım. Şuan da toplam 130 Milyon TL param var. Ben paramı 2022 yılının Aralık ayında tekrar bankaya yatırdım. Ben paramı hiç hesabımda göremedim. Beni salladılar; vade getirisi var, banka da para yok dediler. Müdüre çıktım ve faiz oranlarımı görmek istedim. Bana ekranı açtılar ben faiz oranlarını ekranda gördüm. Ben istediğimde para yok dediler. Geldim, gittim beni oyaladılar. Benim paramı yediler, dolandırıldım açıkçası” dedi.

