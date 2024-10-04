Bankacılığı Bıraktı Çocukluk Hayali Fabrikayı Açtı: 4 Ülkeye İhraç Yapıyor Paraya Para Demiyor

Kayseri'de farklı bir yatırım yapma isteğini dile getiren Geçgil, "Kayseri'de daralmış bir sanayi vardı. Biz de kimsenin yapmadığı bir üretimi burada yapmak istedik" dedi. Ürünlerin daha çok Rusya ve Belarus gibi ülkelerden ithal edildiğine dikkat çeken Geçgil, "Bu sektöre girmeden önce çok araştırma yaptım. 1 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu bu işe başladım" şeklinde konuştu.

Bankacılığı bıraktıktan sonra yakınlarının tepkileri hakkında da bilgi veren Geçgil, "Bankacı arkadaşlarım çok şaşırdı. Neden bankayı bırakıyorsun? diye sormaya başladılar. Hatta bazıları bu işi yapamayacağımı düşündü" dedi. Kendi ailesinin de benzer yorumlarda bulunduğunu belirten Geçgil, "Çok şükür artık ithal edilen bir ürünü ihraç eder hale geldik" ifadelerini kullandı.