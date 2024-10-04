Bankacılığı Bıraktı Çocukluk Hayali Fabrikayı Açtı: 4 Ülkeye İhraç Yapıyor Paraya Para Demiyor
Kayseri’de yaşayan Bünyamin Geçgil, 12 yıllık bankacılık kariyerini geride bırakarak, yıllardır hayalini kurduğu fabrikasını kurdu, 4 ülkeye birden ihracat yapmaya başladı.
Kaynak: DHA
Orman yönünden zayıf bir bölgede kazık ve emprenyeli telefon direği üretimi yaparak Kayseri'nin bu alandaki ilk ve tek fabrikasını açan Geçgil, kısa sürede Türkiye genelindeki birçok bahçeye ürün tedarik etmeye başladı. Ayrıca, yurt içindeki elma, muz ve avokado bahçeleri için de ürün sağlarken, dört farklı ülkeye ihracat yaparak uluslararası pazara adım attı.
Bünyamin Geçgil, 12 yıl boyunca özel bir bankada çeşitli görevlerde bulundu. Son olarak Kayseri ve çevre illerinden sorumlu bölge müdür yardımcılığı görevini üstlenen Geçgil, 2016 yılında kendi işine atılmaya karar verdi. Bir yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde kazık ve emprenyeli telefon direği üretimi yapan fabrikayı kurdu. Kısa sürede Kayseri ve çevresindeki birçok bahçeye ürün tedarik eden Geçgil, Azerbaycan, Suriye, İran ve Makedonya gibi ülkelere ihracat yapmaya başladı.
Bünyamin Geçgil, babasının ayakkabı dükkanında büyüdüğünü belirterek, "İçimizde her zaman ticaretle uğraşma ukdesi vardı. Bu yönde istediğim bir alana yönelmek istedim" dedi. Bankacılık kariyeri boyunca pek çok deneyim kazandığını ve 5 bin metrekarelik bir alanda 2 bin metrekare kapalı alanla fabrikanın inşasını gerçekleştirdiğini vurguladı. Geçgil, "Kayseri'de ormanın olmadığı bir şehirde olduğumuz için çevre illerden aldığımız ağaçları burada işleyip elma, avokado ve muz bahçelerine gönderiyoruz" diye ekledi.
Kayseri'de farklı bir yatırım yapma isteğini dile getiren Geçgil, "Kayseri'de daralmış bir sanayi vardı. Biz de kimsenin yapmadığı bir üretimi burada yapmak istedik" dedi. Ürünlerin daha çok Rusya ve Belarus gibi ülkelerden ithal edildiğine dikkat çeken Geçgil, "Bu sektöre girmeden önce çok araştırma yaptım. 1 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu bu işe başladım" şeklinde konuştu.
Bankacılığı bıraktıktan sonra yakınlarının tepkileri hakkında da bilgi veren Geçgil, "Bankacı arkadaşlarım çok şaşırdı. Neden bankayı bırakıyorsun? diye sormaya başladılar. Hatta bazıları bu işi yapamayacağımı düşündü" dedi. Kendi ailesinin de benzer yorumlarda bulunduğunu belirten Geçgil, "Çok şükür artık ithal edilen bir ürünü ihraç eder hale geldik" ifadelerini kullandı.